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نجران.. إنذار 48 منشأة وإتلاف 143 كيلو جرامًا من الأغذية خلال 53 جولة

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نجران.. إنذار 48 منشأة وإتلاف 143 كيلو جرامًا من الأغذية خلال 53 جولة نجران.. إنذار 48 منشأة وإتلاف 143 كيلو جرامًا من الأغذية خلال 53 جولة
نفّذها مراقبو أمانة المنطقة للتأكد من تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية

نجران.. إنذار 48 منشأة وإتلاف 143 كيلو جرامًا من الأغذية خلال 53 جولة

نفّذت أمانة منطقة نجران -ممثلة في بلديتي وسط وشمال مدينة نجران الفرعيتين أمس- 53 جولة رقابية، أسفرت عن إنذار 48 منشأة، ومصادرة وإتلاف 143 كيلو جرامًا من المواد الغذائية الفاسدة، إضافة إلى إغلاق منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.

وأكد أمين المنطقة المهندس عيد بن نايف العتيبي أن الفِرَق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة؛ داعيًا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.أمانة منطقة نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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