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إصابة 55 عاملًا في حادث تصادم 3 أتوبيسات بالإسماعيلية- صور

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إصابة 55 عاملًا في حادث تصادم 3 أتوبيسات بالإسماعيلية- صور إصابة 55 عاملًا في حادث تصادم 3 أتوبيسات بالإسماعيلية- صور

مصراوي Masrawy

09:34 ص الأربعاء 10 فبراير 2021

الإسماعيلية- حسام الدين أحمد:

تسببت الشبورة المائية، في إصابة 55 عاملًا اليوم الأربعاء، إثر تصادم 3 أتوبيسات بطريق "الإسماعيلية– الزقازيق"، بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي حجبت الرؤية.

جرى إخطار الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، والدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية لتلقي العلاج.

وبحسب مصدر طبي، وصل الحصر المبدئي للمصابين الذين جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج 55، بينما العدد قابل للزيادة، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات، وأكد المصدر استقرار حالة المصابين.

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