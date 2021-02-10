إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

أصيب 3 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة أجرة بـ"توك توك" على الطريق الزراعي، بالمراغة شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطارًا من مركز شرطة المراغة، بوقوع حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي الغربي بناحية قرية اقصاص.

وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة "عمر. س" 55 عامًا سائق ويقيم بناحية باصونة دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة نارية "توك توك" قيادة "أحمد. ب" 22 عامًا عامل ويقيم بندر المراغة.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد التوك توك المذكور، و"ميادة. ر" 20 عامًا ربة منزل، و"أم هاشم. ا" 27 عامًا ربة منزل، وتقيما بندر المراغة "من مستقلي التوك توك".

جرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.