أخبار عاجلة

"الحمار وصاحبه".. شاب يتجول محافظات الصعيد لرصد وتوثيق العادات والتقاليد -
هذه الأخطاء تتسبب بتفاقم مشكلة البثور على بشرتك -
اليوم.. محاكمة أسامة الشيخ و3 آخرين في قضية الكسب غير المشروع -
حب وخيانة.. القصة الكاملة لانتحار طبيب في النيل حاملا بوكيه ورد بالدقهلية -
هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مريض ساخط.. مقتل شخص وإصابة 4 في هجوم مسلح داخل عيادة طبية بأمريكا

Print
مريض ساخط.. مقتل شخص وإصابة 4 في هجوم مسلح داخل عيادة طبية بأمريكا مريض ساخط.. مقتل شخص وإصابة 4 في هجوم مسلح داخل عيادة طبية بأمريكا
انفجار رافق إطلاق النار لكن المسؤولين قالوا إنهم لم يتمكنوا من تأكيد هذه التقارير

مريض ساخط.. مقتل شخص وإصابة 4 في هجوم مسلح داخل عيادة طبية بأمريكا

قالت الشرطة الأمريكية: إن مسلحًا مسنًّا أطلق النار على شخص فقتله وأصاب أربعة آخرين داخل عيادة طبية في ولاية مينيسوتا الأمريكية، قبل القبض على المشتبه به الذي يُعتقد أنه مريض سابق ساخط، في مكان الحادث.

ووصفت السلطات جريجوري بول أولريش (67 عامًا) بأنه معروف لدى سلطات إنفاذ القانون، وقد تم احتجازه بعد وقت قصير من إطلاق النار في ألينا هيلث كلينك في بوفالو بولاية مينيسوتا على بعد حوالى 55 كيلومترًا شمال غربي مينيابوليس.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن انفجارًا رافق إطلاق النار؛ لكن المسؤولين قالوا إنهم لم يتمكنوا من تأكيد هذه التقارير. وقالت صحيفة مينيابوليس ستار تريبيون إن قنبلة انفجرت في العيادة بعد حوالى 30 دقيقة من إطلاق النار.

وقال بات بودك رئيس شرطة بوفالو للصحفيين: إن المحققين يعتقدون أن المشتبه به، وهو من سكان بوفالو منذ فترة طويلة، تَصَرّف بمفرده واستهدف العيادة بسبب ضغينة شخصية ضد المنشأة أو العاملين بها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شرطة جدة تقبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا سرقات عدة من المنازل

شرطة جدة تقبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا سرقات عدة من المنازل

بالفيديو.. مزارع سوداني يصطاد تمساحًا عملاقًا التهم شخصَيْن

بالفيديو.. مزارع سوداني يصطاد تمساحًا عملاقًا التهم شخصَيْن

"التحالف": اعتراض وتدمير مسيَّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه السعودية

"التحالف": اعتراض وتدمير مسيَّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه السعودية

أهالي قرية ثجر الأسفل بتثليث يشكون من ضعف شبكات الاتصالات

أهالي قرية ثجر الأسفل بتثليث يشكون من ضعف شبكات الاتصالات

شبكة عيون الإخبارية