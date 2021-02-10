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"الصحة العالمية" تحذّر من تداعيات "كوفيد طويل الأمد": علينا المواجهة

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"الصحة العالمية" تحذّر من تداعيات "كوفيد طويل الأمد": علينا المواجهة "الصحة العالمية" تحذّر من تداعيات "كوفيد طويل الأمد": علينا المواجهة
وفق الدراسات تعاني حالة واحدة من كل 10 من استمرار الأعراض مطولًا

طالبت منظمة الصحة العالمية بإجراء مزيد من البحوث حول مرض "كوفيد طويل الأمد" والاهتمام بالذين يعانون منه وتأهيلهم.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه مع تحول الاهتمام إلى حملات التلقيح، "لا ينبغي إهمال كوفيد طويل الأمد".

وأضاف أن تأثير كوفيد طويل الأمد على المجتمع والاقتصاد بدأ يصبح جليًّا، وعلى الرغم من تعزيز مستوى البحث إلا أنه "لا يزال غير كاف"، على حد قوله.

وحذّرت الطبيبة البريطانية، غايل كارسون، العاملة في الاتحاد الدولي للعدوى التنفسية الحادة، من أن "كوفيد طويل الأمد يمكن أن يصبح جائحة فوق الجائحة"؛ وفق "فرانس برس".

وعرضت معاناة مرضى يعانون من كوفيد طويل الأمد ويخضعون للمراقبة، في إطار تقديمها نتائج ما توصل إليه "منتدى دعم ما بعد كوفيد".

وأشارت إلى أنه حتى أولئك الذين لم يضطروا لدخول المستشفى للعلاج من الفيروس؛ فإن هذه الحالة قد غيّرت حياتهم.

وقالت: "الناس يفقدون وظائفهم وعلاقاتهم. هناك حاجة ملحة لمحاولة فهم هذا الأمر".

وأضافت كارسون أن كوفيد طويل الأمد لدى الأطفال "كان أقل ملاحظة" مما هو عليه الأمر بالنسبة لدى البالغين.

ووصفت تخصيص 45 مشروعًا فقط لكوفيد طويل الأمد من أصل أكثر من 5 آلافٍ ممولةٍ لكوفيد-19 بـ"الصادم".

من جهتها قالت، ماريا فان كيرخوف، المسؤولة التقنية عن كوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية: إن المنظمة تواصل التعرف على هذا الجانب من الجائحة.

وأضافت: "نحن نعلم أنه يتعين علينا هناك القيام بالكثير من العمل"؛ لافتة إلى الحاجة "للمثابرة من أجل الحصول على إجابات".

وعقدت المنظمة هذا المؤتمر الأول ضمن سلسلة تم الإعداد لها؛ بهدف التوسع في فهم أعراض ما بعد الإصابة بكوفيد، ولم يشارك علماء وأطباء فحسب في هذا المؤتمر، بل وأيضًا أشخاص عانوا من هذه الحالة.

ولا تزال المعلومات شحيحة حول سبب استمرار معاناة بعض الأشخاص، بعد اجتيازهم المرحلة الحادة من كوفيد-19، من أعراض عدة؛ بينها الإرهاق وضبابية الدماغ ومشاكل قلبية وعصبية.

وتشير الدراسات إلى أن حالة واحدة من كل 10 قد تعاني من أعراض طويلة الأمد بعد شهر من الإصابة؛ مما يعني أن الملايين معرضون للمعاناة من مرض "كوفيد طويل الأمد" المستمر.منظمة الصحة العالمية الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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