مريض ساخط.. مقتل شخص وإصابة 4 في هجوم مسلح داخل عيادة طبية بأمريكا

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انفجار رافق إطلاق النار لكن المسؤولين قالوا إنهم لم يتمكنوا من تأكيد هذه التقارير

قالت الشرطة الأمريكية: إن مسلحًا مسنًّا أطلق النار على شخص فقتله وأصاب أربعة آخرين داخل عيادة طبية في ولاية مينيسوتا الأمريكية، قبل القبض على المشتبه به الذي يُعتقد أنه مريض سابق ساخط، في مكان الحادث.

ووصفت السلطات جريجوري بول أولريش (67 عامًا) بأنه معروف لدى سلطات إنفاذ القانون، وقد تم احتجازه بعد وقت قصير من إطلاق النار في ألينا هيلث كلينك في بوفالو بولاية مينيسوتا على بعد حوالى 55 كيلومترًا شمال غربي مينيابوليس.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن انفجارًا رافق إطلاق النار؛ لكن المسؤولين قالوا إنهم لم يتمكنوا من تأكيد هذه التقارير. وقالت صحيفة مينيابوليس ستار تريبيون إن قنبلة انفجرت في العيادة بعد حوالى 30 دقيقة من إطلاق النار.

وقال بات بودك رئيس شرطة بوفالو للصحفيين: إن المحققين يعتقدون أن المشتبه به، وهو من سكان بوفالو منذ فترة طويلة، تَصَرّف بمفرده واستهدف العيادة بسبب ضغينة شخصية ضد المنشأة أو العاملين بها.