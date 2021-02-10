هجمات برد مباغتة وفيه "السم والدم".. الحصيني: اليوم أول العقارب

★ ★ ★ ★ ★

قال: إذا هبت فيه رياح شمالية أو شمالية شرقية باردة سواء سيبيرية أو قطبية

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إن اليوم الأربعاء هو أول أيام العقارب.

وأوضح يقول: ونوء العقارب «ليس نجماً» إنما صفة تتصف بها هذه الأيام، وهي ثلاثة منازل: سعد الذابح؛ العقرب الأولى «السم»، وسعد بلع؛ العقرب الثانية «الدم»، وسعد السعود؛ العقرب الثالثة «الدسم»، ولها من أسمائها نصيبٌ، وعدد أيامها 39 يوماً.

وتابع عبر حسابه في تويتر: يبلغ الربيع أوجه متى ما نبت الأرض، وطرح الله البركة، وموسم العقارب يتصف بهجمات برد مباغتة على فترات متباعدة إذا هبت فيه رياح شمالية أو شمالية شرقية باردة، سواء كانت سيبيرية أو قطبية، والله أعلم.حالة الطقس الأرصاد