أخبار عاجلة

"الحمار وصاحبه".. شاب يتجول محافظات الصعيد لرصد وتوثيق العادات والتقاليد -
هذه الأخطاء تتسبب بتفاقم مشكلة البثور على بشرتك -
اليوم.. محاكمة أسامة الشيخ و3 آخرين في قضية الكسب غير المشروع -
حب وخيانة.. القصة الكاملة لانتحار طبيب في النيل حاملا بوكيه ورد بالدقهلية -
هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هجمات برد مباغتة وفيه "السم والدم".. الحصيني: اليوم أول العقارب

Print
هجمات برد مباغتة وفيه "السم والدم".. الحصيني: اليوم أول العقارب هجمات برد مباغتة وفيه "السم والدم".. الحصيني: اليوم أول العقارب
قال: إذا هبت فيه رياح شمالية أو شمالية شرقية باردة سواء سيبيرية أو قطبية

هجمات برد مباغتة وفيه

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إن اليوم الأربعاء هو أول أيام العقارب.

وأوضح يقول: ونوء العقارب «ليس نجماً» إنما صفة تتصف بها هذه الأيام، وهي ثلاثة منازل: سعد الذابح؛ العقرب الأولى «السم»، وسعد بلع؛ العقرب الثانية «الدم»، وسعد السعود؛ العقرب الثالثة «الدسم»، ولها من أسمائها نصيبٌ، وعدد أيامها 39 يوماً.

وتابع عبر حسابه في تويتر: يبلغ الربيع أوجه متى ما نبت الأرض، وطرح الله البركة، وموسم العقارب يتصف بهجمات برد مباغتة على فترات متباعدة إذا هبت فيه رياح شمالية أو شمالية شرقية باردة، سواء كانت سيبيرية أو قطبية، والله أعلم.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شرطة جدة تقبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا سرقات عدة من المنازل

شرطة جدة تقبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا سرقات عدة من المنازل

بالفيديو.. مزارع سوداني يصطاد تمساحًا عملاقًا التهم شخصَيْن

بالفيديو.. مزارع سوداني يصطاد تمساحًا عملاقًا التهم شخصَيْن

"التحالف": اعتراض وتدمير مسيَّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه السعودية

"التحالف": اعتراض وتدمير مسيَّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه السعودية

أهالي قرية ثجر الأسفل بتثليث يشكون من ضعف شبكات الاتصالات

أهالي قرية ثجر الأسفل بتثليث يشكون من ضعف شبكات الاتصالات

شبكة عيون الإخبارية