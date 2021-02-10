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«حلول السحابة» أول شركة معتمدة تستكمل عمليات الربط مع المنصة الوطنية الرقمية «نفيس»

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«حلول السحابة» أول شركة معتمدة تستكمل عمليات الربط مع المنصة الوطنية الرقمية «نفيس» «حلول السحابة» أول شركة معتمدة تستكمل عمليات الربط مع المنصة الوطنية الرقمية «نفيس»
يأتي في إطار سعيها نحو قيادة الابتكار بالرعاية الصحية وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030

«حلول السحابة» أول شركة معتمدة تستكمل عمليات الربط مع المنصة الوطنية الرقمية «نفيس»

نجحت شركة حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات، أخيراً، في استكمال عمليات الربط بين أحد عملائها والمنصة الوطنية الرقمية "نفيس"؛ المعنية بدعم التحول الرقمي لتقديم أفضل الخدمات الصحية بجودة وكفاءة عاليتين وتوفير الحلول المبتكرة.

وقال الرئيس التنفيذي المهندس عبدالإله بن عبدالرحمن الميمان؛ إن شركة حلول السحابة تُعد أول شركة تستكمل عمليات الربط مع منصة نفيس، والذي يأتي في إطار سعيها نحو قيادة الابتكار بالرعاية الصحية وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 بشأن التحول الرقمي.

وأوضح م. الميمان؛ أن تطبيق برنامج منصة "نفيس" سينعكس بشكل إيجابي على مقدمي الخدمة وشركات التأمين والمستفيدين، وسيعزّز من تبادل المعلومات بين الأطراف ذات العلاقة، ويحد من الممارسات الخاطئة، كما سيسهم في اختصار الوقت والإجراءات عبر استثمار التقنية في تحقيق قفزات كبيرة بالقطاع الطبي.

وأضاف م.الميمان؛ أن شركة حلول السحابة تسعى لمواكبة التحول الرقمي من خلال الأنظمة المتكاملة وتسجيل خطوة جديدة في سلسلة نجاحاتها ونجاح عملائها عبر منصة نفيس؛ المعنية بتسهيل تبادل المعلومات واستخدام أحدث التقنيات لتعزيز مستوى كفاءة الخدمات الصحية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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