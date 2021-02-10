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"الأرصاد": رياح سطحية نشطة على المدينة ومكة والرياض والشرقية

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"الأرصاد": رياح سطحية نشطة على المدينة ومكة والرياض والشرقية "الأرصاد": رياح سطحية نشطة على المدينة ومكة والرياض والشرقية
هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحاً سطحية نشطة على مناطق (المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، الرياض، الشرقية)، وهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتَي جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 - 44 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزأين الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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