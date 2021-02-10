حدث ليلاً| 52 وفاة بكورونا وحقيقة تأجيل الدراسة

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مصراوي Masrawy

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:



52 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 400 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 133098 حالة حتى اليوم.

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خطوة غير مسبوقة.. السيسي يعلق على "مسبار الأمل"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تابع بكل فخر وصول "مسبار الأمل" إلى كوكب المريخ، وهو ما يعد خطوة غير مسبوقة في مجال البحث العلمي، تبشر بنهضة علمية في المنطقة العربية.

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دون حذف للمناهج .. التعليم تؤكد إجراء امتحانات الترم الأول

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الاعدادي.

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مصطفى الفقي: مصر لديها التزام تاريخي وقومي تجاه القضية الفلسطينية مهما جرت الأحداث

قال الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن مصر تشعر بأن هناك التزام تاريخي وقومي تجاه القضية الفلسطينية مهما جرت الأحداث، والفلسطينيون يدركون أكثر من غيرهم بأن الشعب المصري ورائهم دائمًا.

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كريستيان جيمس: إدارة بايدن تراجع الموقف الأمريكي بشأن سد النهضة

قال كريستيان جيمس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بلاده ستجدد المساعي الدبلوماسية حول ملف سد النهضة.

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خاص|"تاج الدين" يرد على تصريحات متداولة عن تأجيل الدراسة : "خاطئة تمامًا"

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، من شائعات بشأن عدم استكمال العملية الدراسية في مصر، مع استمرار تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

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كورونا حول العالم: 106.7مليون إصابة و2.33 مليون وفاة

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم 106 ملايين و684 ألفا و903 حالات حتى مساء الثلاثاء.

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مجلس الشيوخ يصوت على دستورية محاكمة ترامب

‏وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، خلال التصويت على محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة التحريض على التمرد والعصيان، بعد ٤ ساعات من المداولة قدم خلالها الجانبنا حججهم بشأن المحاكمة، على دستورية محاكمة ترامب، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

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مجلس الأمن يحث الدول الأعضاء على احترام وقف إطلاق النار في ليبيا

‏حث مجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء، الدول الأعضاء على احترام تنفيذ وقف إطلاق النار في ‎ليبيا وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة منها لبدء العملية السياسية في البلاد.

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