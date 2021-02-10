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"الإسكان" تعلن موعد الاستعلام عن نتيجة الحجز في "سكن لكل المصريين" برسائل الموبايل

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"الإسكان" تعلن موعد الاستعلام عن نتيجة الحجز في "سكن لكل المصريين" برسائل الموبايل "الإسكان" تعلن موعد الاستعلام عن نتيجة الحجز في "سكن لكل المصريين" برسائل الموبايل

مصراوي Masrawy

04:00 ص الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب - محمد عبدالناصر:

أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم تخصيص رقم رسائل 1124 لمعرفة موقف طلبالمتقدمين الحالي بصورة فورية، عبر إرسال الرقم القومي في رسالة نصية SMS، وسيتم الرد برسالة تتضمن موقف طلبك فورًا.

وقالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن خدمة معرفة موقف الطلب من خلال الرسائل لا تنطبق على المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وأضافت، أن ذلك نظرًا لكون الطلبات في مرحلة الفرز حاليًا، وبعد انتهاء هذه المرحلة يمكن للمواطنين الاستعلام عن موقف طلبهم عبر خدمة SMS.

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي عن بدء فرز ملفات العملاء المتقدمين على إعلان المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك بهدف التحقق من انطباق الشروط على المتقدمين والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة منهم.

وبمجرد الانتهاء من الفرز سيتم الإعلان عن نتائجه، على أن يتم إتاحة فرصة للعملاء غير المنطبق عليهم الشروط لتقديم طلبات التظلم من نتيجة الفرز، حيث سيتم الإعلان في حينه عن فترة وطريقة تقديم طلبات التظلم.

علمًا أن العملاء المنطبق عليهم الشروط فقط سيتمكنوا من سداد الدفعات الربع سنوية بدايةً من الأول من أبريل ٢٠٢١.​

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