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لمدة شهر.. تسليم 20 عمارة بمشروع "دار " فى مدينة العبور

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لمدة شهر.. تسليم 20 عمارة بمشروع "دار مصر" فى مدينة العبور لمدة شهر.. تسليم 20 عمارة بمشروع "دار " فى مدينة العبور

مصراوي Masrawy

03:45 ص الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب - محمد عبدالناصر:

يبدأ جهاز تنمية مدينة العبور يوم الثلاثاء 16 فبراير، وحتى يوم الإثنين 15 مارس، في تسليم ٢٠ عمارة أكواد (211 - 311 - 421) بالمرحلة الثانية بمشروع دار ، فى مدينة العبور.

وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ٣٨، يوم الثلاثاء 16/2/2021، ووحدات العمارة رقم ٤٢، يوم الأربعاء ١٧/٢/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ٤٤، يوم الخميس ١٨/٢/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ٤٥، يوم الأحد ٢١/٢/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ٤٦، يوم الإثنين ٢٢/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ٤٩، يوم الثلاثاء ٢٣/٢/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ٥٠، يوم الأربعاء ٢٤/٢/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ٥١، يوم الخميس ٢٥/٢/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ٥٢، يوم الأحد ٢٨/٢/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ٥٣، يوم الإثنين ١/٣/٢٠٢١.

وأضاف المهندس أحمد عمران، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ٥٤، يوم الثلاثاء ٢/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ٥٥، يوم الأربعاء ٣/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ٥٦، يوم الخميس ٤/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ٩٧، يوم الأحد ٧/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ١٠٣، يوم الإثنين ٨/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ١٠٤، يوم الثلاثاء ٩/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ١٠٥، يوم الأربعاء ١٠/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ١٠٦، يوم الخميس ١١/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ١٠٧، يوم الأحد ١٤/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ١٠٨، يوم الإثنين ١٥/٣/٢٠٢١.​

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