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إسبانيا: إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ 3 ملايين إصابة

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إسبانيا: إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ 3 ملايين إصابة إسبانيا: إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ 3 ملايين إصابة

مصراوي Masrawy

03:00 ص الأربعاء 10 فبراير 2021

مدريد - (د ب أ):
تخطى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في إسبانيا حاجز الثلاثة ملايين إصابة مساء الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية في بيان أمس الثلاثاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع بواقع 16 ألفا و 402 حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وتأتي إسبانيا بذلك بعد كل من الولايات المتحدة والهند والبرازيل وبريطانيا وروسيا وفرنسا من حيث أعلى عدد إصابات في العالم.

وقالت الوزارة إنه تم رصد 766 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 ساعة المنصرمة، وهي أعلى حصيلة وفيات يومية تسجلها إسبانيا منذ شهر أبريل 2020.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل أكثر من 63 ألف حالة وفاة بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة في إسبانيا.

وفي محاولة لاحتواء الفيروس، مددت إسبانيا أمس الثلاثاء القيود المفروضة على السفر الجوي مع بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل، لمدة أسبوعين آخرين حتى 2 مارس وسط تفشي حالات الإصابة بالسلالات الجديدة من الفيروس.

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