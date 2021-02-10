أخبار عاجلة

"الحمار وصاحبه".. شاب يتجول محافظات الصعيد لرصد وتوثيق العادات والتقاليد -
هذه الأخطاء تتسبب بتفاقم مشكلة البثور على بشرتك -
اليوم.. محاكمة أسامة الشيخ و3 آخرين في قضية الكسب غير المشروع -
حب وخيانة.. القصة الكاملة لانتحار طبيب في النيل حاملا بوكيه ورد بالدقهلية -
هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الإسكان: بدء تسليم 576 وحدة بـ"سكن " بحدائق أكتوبر الأحد المقبل

Print
الإسكان: بدء تسليم 576 وحدة بـ"سكن مصر" بحدائق أكتوبر الأحد المقبل الإسكان: بدء تسليم 576 وحدة بـ"سكن " بحدائق أكتوبر الأحد المقبل

مصراوي Masrawy

03:01 ص الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب - محمد عبدالناصر:

يبدأ جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، تسليم 576 وحدة سكنية بمشروع سكن ، المرحلة الرابعة، بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة حدائق أكتوبر.

وقال المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إنه سيتم تسليم وحدات وحدات العمارتين رقمي 99 و 51، يوم الأحد 14/2/2021، ووحدات العمارتين رقمي 177 و 17، يوم الإثنين 15/2/2021، ووحدات العمارتين رقمي 53 و179، يوم الثلاثاء 16/2/2021، وتخصيص يوم الإثنين 8/3/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثاني، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 46 و 70، يوم الأحد 21/2/2021، ووحدات العمارتين رقمي 63 و 175، يوم الإثنين 22/2/2021، ووحدات العمارتين رقمي 38 و178، يوم الثلاثاء 23/2/2021، وتخصيص يوم الثلاثاء 9/3/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث.

وأضاف رئيس الجهاز، سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 64 و 94، يوم الأحد 28/2/2021، ووحدات العمارتين رقمي 92 و 18، يوم الإثنين 1/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 93 و 68، يوم الثلاثاء 2/3/2021، وتخصيص يوم الأحد 14/3/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الرابع، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية المواطنين والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

تحافظ على المواطنين.. الجالية المصرية بالسعودية تشيد بتمديد الإجراءات الاحترازية

تحافظ على المواطنين.. الجالية المصرية بالسعودية تشيد بتمديد الإجراءات الاحترازية

شبكة عيون الإخبارية