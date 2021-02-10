مسبار "تيانوين -1" الصيني يستعد لدخول مدار المريخ

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مصراوي Masrawy

بكين - (د ب أ):

بعد أكثر من نصف عام على إطلاقه، يستعد مسبار "تيانوين -1" الصيني لدخول مدار المريخ اليوم الأربعاء.

وتهدف مناورة دخول المدار إلى التأكد من أن المركبة الفضائية غير المأهولة تم التقاطها بواسطة جاذبية الكوكب الأحمر.

ومن المتوقع أن يدور المسبار حول المريخ لنحو شهرين أو ثلاثة أشهر قبل القيام بمحاولة الهبوط المحفوفة بالمخاطر.

ويتكون المسبار البالغ وزنه خمسة أطنان من مركبة مدارية ومركبة هبوط ومركبة بحجم عربة الجولف.

ومن خلال أول هبوط لها على المريخ، تسعى الصين إلى اللحاق بالولايات المتحدة، التي أرسلت بالفعل العديد من أجهزة البحث إلى الكوكب الأحمر.