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مصراوي Masrawy

كتب - محمد عبدالناصر:

يبدأ جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، في تسليم مرحلة جديدة من شقق سكن مصر، ويستمر التسليم حتى 1 مارس المقبل، حيث يصل عدد الوحدات الجاهزة للتسليم في هذه المرحلة لـ 408 وحدات سكنية (17 عمارة) في منطقة شمال الواحة.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 76، يوم الأربعاء 10/2/2021.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 77، يوم الأحد 14/2/2021، ووحدات العمارة رقم 147، يوم الإثنين 15/2/2021، ووحدات العمارة رقم 148، يوم الثلاثاء 16/2/2021، ووحدات العمارة رقم 18، يوم الأربعاء 17/2/2021، وتخصيص يوم الخميس 18/2/2021، لمن تخلف عن الاستلام، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 8، يوم الأحد 21/2/2021، ووحدات العمارة رقم 14، يوم الإثنين 22/2/2021، ووحدات العمارة رقم 111، يوم الثلاثاء 23/2/2021، ووحدات العمارة رقم 17، يوم الأربعاء 24/2/2021.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 13، يوم الأحد 28/2/2021، ووحدات العمارة رقم 15، يوم الإثنين1/3/2021، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية المواطنين والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا.