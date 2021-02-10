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الجنايات تستمع للمرافعة في محاكمة 9 متهمين بقضية "داعش التجمع" اليوم

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الجنايات تستمع للمرافعة في محاكمة 9 متهمين بقضية "داعش التجمع" اليوم الجنايات تستمع للمرافعة في محاكمة 9 متهمين بقضية "داعش التجمع" اليوم

مصراوي Masrawy

02:00 ص الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب – محمود سعيد:

تستمع الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطره، اليوم الأربعاء، للمرافعة في محاكمة 9 متهمين من بينهم 6 محبوسين، لاتهامهم بتأسيس والانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة بـ"خلية داعش التجمع الأول".

وكشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا جماعة إرهابية تدعوا لأفكار تكفيرية أسسها المتهم الأول حسن أمين، محامي، وشهرته حسن أبو الأشبال، والمتهمين المحبوسين المتهم الثاني أمام محمد محمدين محامي، والثالث هماد نجل المتهم الأول، والرابع أحمد السيد بدوى أستاذ جامعي، والمتهم الخامس خالد السيد محمد عبد المعبود مهندس، ونجلاء مختار يونس مدير عام إحدى الشركات.

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