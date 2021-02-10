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مصادر: "الثقافة" تجهز ردًا على إلغاء تخصيص أرض لإقامة قصر ثقافة بسوهاج

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مصادر: "الثقافة" تجهز ردًا على إلغاء تخصيص أرض لإقامة قصر ثقافة بسوهاج مصادر: "الثقافة" تجهز ردًا على إلغاء تخصيص أرض لإقامة قصر ثقافة بسوهاج

مصراوي Masrawy

02:16 ص الأربعاء 10 فبراير 2021

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الثقافة، أن هيئة قصور الثقافة تعد ردا قانونيا على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 267 لسنة 2021، الخاص بإلغاء قراره السابق رقم 1438 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بناحية بندر طما بسوهاج لإقامة مبنى قصر ثقافة عليها.

وأكدت المصادر أن هذه الأرض كانت مخصصة للهيئة لإنشاء قصر ثقافة عليها، إلا أن تأخر تمويل الإنشاء من وزارة التخطيط حال دون ذلك.

وقالت المصادر: ليس لدينا في هذه المدينة سوى بيت ثقافة شقتين تبع المحافظة، وعندما تم تخصيص هذه الأرض أقمنا بها أنشطة ومسرح متنقل، لعمل ليالي أضواء مدينة الصعيد، وأقمنا مكتبة صغيرة وأنشطة وعملنا على مدار سنة، ثم فوجئنا بهذا القرار الذي نسعى إلى إلغائه وإعادة تخصيص الأرض لصالح هيئة قصور الثقافة مرة أخرى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر القرار رقم 267 لسنة 2021، بإلغاء قراره السابق رقم 1438 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بناحية بندر طما بسوهاج لإقامة مبنى قصر ثقافة عليها.​

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