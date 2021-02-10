مصر تسجل 573 إصابة جديدة بكورونا و52 حالة وفاة

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أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الثلاثاء، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 133098 حالة حتى أمس.

وتفصيلاً .. أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 573 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 52 حالة جديدة.