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بمقطع مصور.. مدع ديمقراطي: الاتهام الموجه لترامب يستند لوقائع ملموسة وصلبة

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بمقطع مصور.. مدع ديمقراطي: الاتهام الموجه لترامب يستند لوقائع ملموسة وصلبة بمقطع مصور.. مدع ديمقراطي: الاتهام الموجه لترامب يستند لوقائع ملموسة وصلبة
"راسكن": ليس هناك أي شكّ في شرعية آلية العزل واختصاص الشيوخ في محاكمته

بمقطع مصور.. مدع ديمقراطي: الاتهام الموجه لترامب يستند لوقائع ملموسة وصلبة

اعتبر النائب والمدعي الديمقراطي جايمي راسكن الثلاثاء في مستهل محاكمة دونالد في مجلس الشيوخ أن ملف الاتهام بحق الرئيس السابق يستند إلى "وقائع ملموسة وصلبة"، حسب العربية نت.

وفي التفاصيل، وعد راسكن، وهو أستاذ سابق للقانون، بتجنب إعطاء "دروس طويلة" مملة وعرض شريطاً مصوراً من حوالي عشر دقائق، أحيا على الفور في أذهان مئة سيناتور مشاهد العنف التي عاشوها أثناء الهجوم على الكابيتول في 6 يناير.

وتضمن الفيديو مقتطفات من مشاهد الفوضى وتصريحات نارية أدلى بها ترامب أمام أنصاره الذين تظاهروا في واشنطن أثناء جلسة للكونغرس كان يصادق خلالها على فوز جو بايدن في الرئاسة الأميركية.

وقبيل الهجوم على مبنى الكابيتول، قال ترامب مخاطباً أنصاره "قاتلوا بضراوةٍ".

وتسبب ذلك باتهامه من جانب مجلس النواب ذي الغالبية الديمقراطية في 13 يناير، بـ"التحريض على العنف". وبعد عام من أول محاكمة له بهدف عزله، دخل ترامب التاريخ كأول رئيس في تاريخ الولايات المتّحدة يُحال أمام مجلس الشيوخ مرّتين.

وهو أيضاً أول رئيس تتم محاكمته بعد مغادرته البيت الأبيض. لذلك، يقول محاموه إن المحاكمة مخالفة للدستور وإن مجلس الشيوخ لا يمكنه محاكمة مواطن عادي.

ويُتوقع أن يهيمن هذا النقاش القانوني على اليوم الأول من المحاكمة وسيقرر أعضاء مجلس الشيوخ مساءً ما إذا كانوا يريدون أم لا إغلاق هذا الملف فوراً.

وقال جايمي راسكن "ليس هناك أي شكّ في شرعية آلية العزل" بما أنها أُطلقت عندما كانت ترامب لا يزال يمارس مهامه و"ليس هناك أي شكّ في اختصاص مجلس الشيوخ في محاكمته".

وسيتمّ حسم المسألة عبر تصويت بالغالبية. ونظراً إلى هيمنة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ، من المرجح أن تتواصل المحاكمة.

في المقابل، يفرض الدستور تصويت غالبية الثلثين لإصدار حكم إدانة. وعلى الرغم من أن بعض الجمهوريين قد يصوّتون مع الديمقراطيين ضد ترامب، إلا أن من الصعب جداً الوصول إلى العدد المطلوب وبالتالي فإن لدى ترامب كل الفرص لتبرئته، ربما اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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