مصرع شخص صدمته سيارة في الحوامدية

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه، الأربعاء، صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمركز الحوامدية جنوب الجيزة.

تلقي العميد أحمد الشرقاوي مأمور قسم الحوامدية إشارة من الخدمات المعينة بوقوع حادث بالقرب من الكوبري القريب من القسم ووجود متوفى.

وتبين بالفحص أنه أثناء عبور "م.ح." يقيم شارع الجمهورية مركز الحوامدية، الطريق مستقلا دراجته صمته سيارة سوداء فلقي مصرعه.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى البدرشين المركزي، وتوجه السائق إلى قسم الشرطة وسلم نفسه نافيا تعمده ارتكاب الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.