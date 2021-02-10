"الوزراء" السعودي يصدر 8 قرارات تتضمن اعتماد الحساب الختامي لهيئة الزكاة

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الرياض – مباشر: عقد مجلس الوزراء السعودي، اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس".

وقرر مجلس الوزراء، تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمجلس الإسلامي الديني في جمهورية سنغافورة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وفوض المجلس، وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الهونج كونجي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأقر المجلس، تعديل الفقرة (6) من المادة السادسة من إجراءات نقل الموتى في الحوادث المرورية على الطرق الطويلة خارج المدن والمحافظات والمراكز، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (344) وتاريخ 16 / 8 / 1437هـ على النحو الوارد في القرار.

كما وافق مجلس الوزراء، على تعديل الفقرة ( 5 ) من البند (أولاً) من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 48 ) وتاريخ 14 / 2 / 1430 هـ ، لتكون على النحو الوارد في القرار.

وأقر مجلس الوزراء، الترتيبات التنظيمية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة.

واعتماد المجلس، الحساب الختامي للهيئة العامة للزكاة والدخل عن عام مالي سابق.

ووافق على، استراتيجية مجلس التعاون في مجال العمل والقوى العاملة بدول مجلس التعاون (2020 ـ 2025)، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الأربعين) التي عقدت في مدينة الرياض بتاريخ 13 / 4 / 1441هـ .

كما وافق المجلس، على ترقيات وتعيينات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

ـ ترقية سليمان بن عبدالله بن سليمان الفريح إلى وظيفة (مدير عام مكتب نائب الوزير) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.

ـ تعيين خالد بن سلطان بن ماجد الشيباني على وظيفة (أمير الفوج الثامن) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.

ـ تعيين عبدالله بن بدر بن هايف الفغم على وظيفة (أمير الفوج الثاني عشر) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.

ـ تعيين ملهي بن سلامة بن ملهي بن سعيدان على وظيفة (أمير الفوج الخامس عشر) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.

ـ ترقية إبراهيم بن سليمان بن عبدالعزيز الحماد إلى وظيفة (مدير عام صندوق النفقة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة العدل.

ـ ترقية عبدالإله بن عبدالله بن عبدالرحمن السالم إلى وظيفة (منسق أعمال لجنة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ـ ترقية حسين بن علي بن أحمد الشريف إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ـ ترقية عبدالملك بن أحمد بن عبدالملك آل الشيخ إلى وظيفة (مدير أعمال لجنة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ـ تعيين ملفي بن عبدالرحمن بن هادي العتيبي على وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة نجران.

ـ ترقية سامي بن حمد بن محمد القروني إلى وظيفة (مهندس مستشار تخطيط) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة المنطقة الشرقية.

ـ ترقية خالد بن عبدالعزيز بن إبراهيم المعارك إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.

ـ تعيين اصر بن عبدالعزيز بن علي الشلعان على وظيفة (مدير عام تعليم) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.

ـ تعيين سعيد بن عبدالله بن جار الله الغامدي على وظيفة (مدير عام تعليم) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.

ـ تعيين بدرية بنت عبدالرحمن بن حمد الغانم على وظيفة (مدير عام التدريب والابتعاث) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.

ـ تعيين طلال بن مبارك بن مسلم الحربي على وظيفة (مدير عام تعليم) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.

ـ ترقية حمود بن حمد بن حمود بن سلامة إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمجلس الأعلى للقضاء.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

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