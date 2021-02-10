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"قتيل بدون ملامح".. العثور على جثة شخص مقيد الرجلين أسفل الداري الأوسطي بالبدرشين

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"قتيل بدون ملامح".. العثور على جثة شخص مقيد الرجلين أسفل الداري الأوسطي بالبدرشين "قتيل بدون ملامح".. العثور على جثة شخص مقيد الرجلين أسفل الداري الأوسطي بالبدرشين

مصراوي Masrawy

12:51 ص الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب - محمد شعبان:

عثر رجال الشرطة على جثة قتيل مقيد القدمين أسفل الدائري الأوسطي بمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة.

تلقى اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة بمجرى مائي بنطاق مركز البدرشين.

ووجه اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية لفحص البلاغ تحت إشراف العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب يرافقهم رجال الإنقاذ النهري بقيادة اللواء هشام صادق والعميد ماجد سعفان.

وتم انتشال الجثة وتبين بالفحص أنها لرجل مقيد القدمين وبه إصابات بالساق. في الوقت الذي كشفت معاينة العقيد محمد عبد الشكور مفتش فرقة العياط والبدرشين، والرائد محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين، أن الجثة في حالة تحلل وتشوه ملامح صاحبها بالكامل، إذ يعود تاريخ الوفاة لأكثر من أسبوع.

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة وشكل مدير قطاع الجنوب فريق بحث لتحديد ملابسات القتيل وفحص بلاغات التغيب خلال الفترة الماضية تنسيقا مع مصلحة الطب الشرعي وقطاع الأمن العام.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.

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