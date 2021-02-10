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‏مجلس الشيوخ يستمع اليوم لحجج الادعاء القانونية ضد

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‏مجلس الشيوخ يستمع اليوم لحجج الادعاء القانونية ضد ترامب ‏مجلس الشيوخ يستمع اليوم لحجج الادعاء القانونية ضد

مصراوي Masrawy

12:37 ص الأربعاء 10 فبراير 2021

وكالات

يستمع مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء، لحجج الادعاء القانونية في محاكمة الرئيس السابق دونالد .

‏وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، خلال التصويت على محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة التحريض على التمرد والعصيان، بعد ٤ ساعات من المداولة قدم خلالها الجانبنا حججهم بشأن المحاكمة، على دستورية محاكمة ترامب، حسبما ذكرت "سي إن إن" الأمريكية.

وصوت أعضاء مجلس الشيوخ على دستورية محاكمة ترامب من عدمها، إذ أنها سابقة تاريخية أن يحاكم رئيس في الكونجرس بعد تركه لمنصبه.

وصوت ٦ جمهوريين على الموافقة على دستورية المحاكمة، فضلاً عن ٥٠ جمهوريًا بالمجلس.

وخلال الجلسة زعم فريق الدفاع عن ترامب، أن الديمقراطيون يسعون لمحاكمته بحجه إبعاده عن أي منافسه مستقبلية، تمسك الفريق بعدم دستورية المحاكمة لأنه لم يعد في منصبه.

وعرض الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، مساء الثلاثاء، في أول أيام محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بتهمة "التحريض على التمرد والعصيان" لقطات من أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير الماضي، في مبنى الكابيتول، حسبما ذكرت "سي إن إن" الإخبارية.
وقال الديمقراطيون إن المحاكمة دستورية لأنه أرتكب خطأ دستوري لم يحدث في التاريخ الأمريكي من قبل.

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