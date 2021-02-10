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عضو بالكونجرس يقدم وصفًا مؤثرًا لأحداث الشغب في مبنى الكابيتول

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عضو بالكونجرس يقدم وصفًا مؤثرًا لأحداث الشغب في مبنى الكابيتول عضو بالكونجرس يقدم وصفًا مؤثرًا لأحداث الشغب في مبنى الكابيتول

مصراوي Masrawy

12:07 ص الأربعاء 10 فبراير 2021

واشنطن - (د ب أ)

تأثر عضو الكونجرس الأمريكي جايمي راسكين، وهو نائب ديمقراطي من ولاية ماريلاند، في قاعة مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء أثناء وصفه لأحداث السادس من يناير، عندما اقتحم حشد غاضب من أنصار الرئيس السابق دونالد مبنى الكابيتول.

وقال راسكين إن ابنته وصهره، اللذين كانا في مبنى الكابيتول في ذلك اليوم، أرسلا رسائل نصية واتصلاً بأحبائهم لتوديعهم لأنهما اعتقدا أنهما سيموتان.

وأضاف راسكين وهو يذرف الدموع: "في كل مكان حولي كان الناس يتصلون بزوجاتهم وأزواجهم وأحبائهم ليودعوهم. وكان أعضاء الكونجرس يزيلون الدبابيس الدالة على عضويتهم في الكونجرس حتى لا يتعرف عليهم الغوغاء أثناء محاولتهم الفرار من العنف".

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