أخبار عاجلة

"الحمار وصاحبه".. شاب يتجول محافظات الصعيد لرصد وتوثيق العادات والتقاليد -
هذه الأخطاء تتسبب بتفاقم مشكلة البثور على بشرتك -
اليوم.. محاكمة أسامة الشيخ و3 آخرين في قضية الكسب غير المشروع -
حب وخيانة.. القصة الكاملة لانتحار طبيب في النيل حاملا بوكيه ورد بالدقهلية -
هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة العالمية" تستبعد فرضية ظهور "كوفيد - 19" بسبب حادثة معملية

Print
"الصحة العالمية" تستبعد فرضية ظهور "كوفيد - 19" بسبب حادثة معملية "الصحة العالمية" تستبعد فرضية ظهور "كوفيد - 19" بسبب حادثة معملية
"ابن مبارك" قال إن بعثة المنظمة استبعدت ذلك في دراسة مصدر الفيروس

استبعد بيتر بن مبارك، رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية إلى ووهان الخبير في الأمراض ذات المنشأ الحيواني والأمن الغذائي، الفرضية التي تنسب ظهور كورونا إلى تسرب من مختبر، حسب " اليوم".

وتفصيلاً، صرّح الخبير الدولي في إيجاز صحفي عقب عمل بعثة منظمة الصحة العالمية في مدينة ووهان الصينية بأن الفرضية القائلة بظهور مسبب جائحة الفيروس التاجي في أعقاب حادثة معملية (مختبرية) "غير مرجحة إلى حد كبير".

وقال "ابن مبارك" في هذا الشأن: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن الفرضية عن الحادثة المعملية تعد غير مرجحة بشكل كبير لتفسير ظهور الفيروس لدى البشر؛ لذلك لن يتم استخدام هذه الفرضية في عملنا الإضافي لدراسة مصدر الفيروس".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هجوم على قاعدة حميميم بسوريا.. ودفاعات روسيا تتصدى

هجوم على قاعدة حميميم بسوريا.. ودفاعات روسيا تتصدى

بوتين: لن نتحرك ضد شبكات الإنترنت الأجنبية إلا إذا هاجمت روسيا

بوتين: لن نتحرك ضد شبكات الإنترنت الأجنبية إلا إذا هاجمت روسيا

انكماش في الدخل وغلاء للأسعار.. الفقر يتفاقم في روسيا

انكماش في الدخل وغلاء للأسعار.. الفقر يتفاقم في روسيا

انكماش في الدخل وغلاء للأسعار.. الفقر يتفاقم في روسيا

انكماش في الدخل وغلاء للأسعار.. الفقر يتفاقم في روسيا

شبكة عيون الإخبارية