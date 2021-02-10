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نشأت الديهي يرد على صحفي إسرائيلي: تكذبون كما تتنفسون

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نشأت الديهي يرد على صحفي إسرائيلي: تكذبون كما تتنفسون نشأت الديهي يرد على صحفي إسرائيلي: تكذبون كما تتنفسون

مصراوي Masrawy

11:35 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

نفى الإعلامي نشأت الديهي، تغريدة نشرها صحفي إسرائيلي، زعم فيها طلبه تأشيرة دخول إلى إسرائيل.

وقال الديهي للصحفي الإسرائيلي عبر حسابه على "فيسبوك" اليوم الثلاثاء: "أنت كذاب ومخادع كما عهدناكم أيها المحتلون، فأنا لم ولن أطبع مع كيان محتل قاتل غاشم، أنتم تكذبون كما تتنفسون".

وتحدى الديهي إسرائيل والصحفي أن يثبتوا أنه طلب تأشيرة من دولة محتلة لدخول إسرائيل.

وأوضح أنه ذهب لزيارة القدس عام 2016 بدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لحضور مؤتمر فتح الـ 7 في رام الله دعما للحق الفلسطيني، قائلا: "كنت بصحبة مجموعة من الوطنيين والقوميين ودخلنا إلى الأراضي الفلسطينية من الأردن".

وتابع: "صليت في مسجدنا الاقصي وتجولت في بلدتنا القديمة فهي أرضنا ومسجدنا وحقنا وعرضنا، اليوم والاخوة الفلسطينين في القاهرة تذكرت هذه الزيارة التي مر عليها 5 سنوات فوضعت صوري هناك على صفحتي على فيس بوك".

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