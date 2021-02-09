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البحرين تعلق كافة الصلوات في المساجد لمدة أسبوعين

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البحرين تعلق كافة الصلوات في المساجد لمدة أسبوعين البحرين تعلق كافة الصلوات في المساجد لمدة أسبوعين

مصراوي Masrawy

11:08 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

البحرين - (أ ش أ)

قررت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف البحرينية تعليق كافة الصلوات والمناسبات الدينية في الجوامع والمساجد لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الخميس المقبل الموافق 11 فبراير، كما يستمر نقل خطبة الجمعة في مركز أحمد الفاتح الإسلامي بعدد محدود من المصلين عبر أجهزة الإعلام لإظهار شعيرة الجمعة.

وأوضحت الوزارة، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن القرار جاء استنادًا إلى الآراء الشرعية التي صدرت عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بشأن أداء العبادات في زمن انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19)، وبناءً على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي للفيروس لحماية المصلين وكبار السن مع الازدياد الملحوظ في أعداد الإصابة بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أنه بحسب المعطيات سيتم بشكل دوري مراجعة القرارات ذات الصلة بهذا الشأن وفق الضوابط الشرعية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، سائلة المولى العلي القدير أن يحفظ بلاد المسلمين والعالم أجمع من الأوبئة، وأن يمّن بالشفاء والعافية على المصابين به.

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