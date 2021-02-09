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السودان: إعلان حالة الطوارئ في ولاية شمال دارفور

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السودان: إعلان حالة الطوارئ في ولاية شمال دارفور السودان: إعلان حالة الطوارئ في ولاية شمال دارفور

مصراوي Masrawy

11:08 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

السودان - (أ ش أ)

أعلنت لجنة أمن ولاية شمال دارفور (غرب السودان)، في اجتماع طارئ عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة والي الولاية محمد حسن عربي، حالة الطوارئ بجميع أنحاء الولاية.

وقررت اللجنة منع إغلاق الطرق القومية والداخلية ومنع التجمعات، وذلك على خلفية الأحداث الأمنية التي شهدتها مدينة الفاشر أمس ومحلية كبكابية اليوم.

وكانت ولاية شمال دارفور أعلنت أمس حظر التجول في مدينة الفاشر (عاصمة الولاية)، على خلفية أحداث أمنية شهدتها المدينة، نتيجة مقتل مزارع.

كما قررت لجنة أمن الولاية إغلاق المدارس والأسواق ومنح العاملين بمختلف المرافق والمؤسسات الحكومية إجازة لمدة يومين، لتلافي أية انفلاتات أمنية.

وقال مدير شرطة ولاية شمال دارفور مقرر لجنة أمن الولاية اللواء شرطة يحي محمد النور، إن لجنة أمن الولاية قررت تشكيل غرفة أمنية مشتركة بمشاركة النيابة لمتابعة الموقف بالولاية وتنفيذ قرارت اللجنة بالتدخل الحاسم.

من جهة أخرى، قرر خالد مصطفى آدم والي شمال كردفان (جنوب العاصمة) إغلاق أسواق الأبيض (عاصمة الولاية)، وعدة محليات أخرى، لمدة يومين، اعتبارا من غد، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة الأبيض ومدن أخرى خلال اليومين الماضيين، حيث اندلعت احتجاجات تخللتها أعمال عنف وتخريب.

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