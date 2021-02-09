أخبار عاجلة

هذه الأخطاء تتسبب بتفاقم مشكلة البثور على بشرتك -
اليوم.. محاكمة أسامة الشيخ و3 آخرين في قضية الكسب غير المشروع -
حب وخيانة.. القصة الكاملة لانتحار طبيب في النيل حاملا بوكيه ورد بالدقهلية -
هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
درون "مجهولة" تستهدف شحنة أسلحة لميليشيات إيرانية بسوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

فريق : لا يمكن معاقبة أحد بسبب خطابه السياسي

Print
فريق ترامب: لا يمكن معاقبة أحد بسبب خطابه السياسي فريق : لا يمكن معاقبة أحد بسبب خطابه السياسي

مصراوي Masrawy

10:44 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

وكالات

قال الفريق القانوني للدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ، مساء الثلاثاء، إنه لا يمكن معاقبة أحد بسبب خطابه السياسي.

وفي عرضهم لوجهة نظرهم بشأن المحاكمة بمجلس الشيوخ، مساء الثلاثاء، خلال الجلسة الأولى للمجلس لمحاكمة ترامب بتهمة التحريض على التمرد والعصيان، أكد الفريق القانوني، أنه لا يمكن محاكمة الرئيس السابق استنادا على تصريحاته السياسية وهو في السلطة.

وتابع الفريق في حجته ردًا على اتهامات الديمقراطيين، أن محاكمة الرئيس السابق أصبحت ذات طابع حزبي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

"يريد إبقاء النار مشتعلة".. كاتب أمريكي يُحلل بيان ترامب بعد تبرئته

"يريد إبقاء النار مشتعلة".. كاتب أمريكي يُحلل بيان ترامب بعد تبرئته

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

شبكة عيون الإخبارية