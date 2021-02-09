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مصراوي Masrawy

وكالات

قال الفريق القانوني للدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، إنه لا يمكن معاقبة أحد بسبب خطابه السياسي.

وفي عرضهم لوجهة نظرهم بشأن المحاكمة بمجلس الشيوخ، مساء الثلاثاء، خلال الجلسة الأولى للمجلس لمحاكمة ترامب بتهمة التحريض على التمرد والعصيان، أكد الفريق القانوني، أنه لا يمكن محاكمة الرئيس السابق استنادا على تصريحاته السياسية وهو في السلطة.

وتابع الفريق في حجته ردًا على اتهامات الديمقراطيين، أن محاكمة الرئيس السابق أصبحت ذات طابع حزبي.