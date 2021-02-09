أخبار عاجلة

هذه الأخطاء تتسبب بتفاقم مشكلة البثور على بشرتك -
اليوم.. محاكمة أسامة الشيخ و3 آخرين في قضية الكسب غير المشروع -
حب وخيانة.. القصة الكاملة لانتحار طبيب في النيل حاملا بوكيه ورد بالدقهلية -
هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
درون "مجهولة" تستهدف شحنة أسلحة لميليشيات إيرانية بسوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"الثقافة" توثق عروض المسرح الكنسي مع الكنيسة الأرثوذكسية

Print
"الثقافة" توثق عروض المسرح الكنسي مع الكنيسة الأرثوذكسية "الثقافة" توثق عروض المسرح الكنسي مع الكنيسة الأرثوذكسية

مصراوي Masrawy

10:59 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

يستعد المركز القومي للمسرح برئاسة الفنان ياسر صادق؛ لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لتصوير وتوثيق عروض المسرح الكنسي إلى جانب مشاركة أسقفية الشباب بالكنيسة برعاية الأنبا موسى في نشاط مجلة المسرح، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بضرورة توثيق وحفظ التراث المسرحي المصري.

وقالت عبدالدايم، إن البروتوكول يأتي ضمن جهود وزارة الثقافة لرعاية مختلف ألوان الإبداع الهادف إلى نشر التنوير في مختلف أرجاء الوطن.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

تحافظ على المواطنين.. الجالية المصرية بالسعودية تشيد بتمديد الإجراءات الاحترازية

تحافظ على المواطنين.. الجالية المصرية بالسعودية تشيد بتمديد الإجراءات الاحترازية

شبكة عيون الإخبارية