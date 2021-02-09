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اليمنية: تصعيد الحوثي يؤكد أنها لا تؤمن بالسلام لأن قرارها من إيران

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الحكومة اليمنية: تصعيد الحوثي يؤكد أنها لا تؤمن بالسلام لأن قرارها من إيران اليمنية: تصعيد الحوثي يؤكد أنها لا تؤمن بالسلام لأن قرارها من إيران
قالت إن الميليشيا تعد الجهود الدولية فرصة لغطاء معاركها ضد اليمنيين ودول الجوار

الحكومة اليمنية: تصعيد الحوثي يؤكد أنها لا تؤمن بالسلام لأن قرارها من إيران

أكد مجلس الوزراء في اليمن، الثلاثاء، أن تصعيد ميليشيا الحوثي المتزامن مع التحركات الدولية لإحلال السلام يؤكد أنها لا تؤمن بالسلام لأن قرارها من إيران، وفق العربية نت .

وتفصيلاً، قال مجلس الوزراء خلال اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، إن ما تقوم به ميليشيا الحوثي في استهداف المدنيين والأراضي يعكس فهمها لرسالة السلام التي بعث بها المجتمع الدولي ولا ترى في أي جهد للسلام إلا فرصة وغطاء لاستمرار معاركها ضد اليمنيين واستهداف أمن واستقرار دول الجوار، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم تجاه عرقلة ميليشيا الحوثي لكل الجهود الرامية للسلام، وعدم الاكتفاء بالضغط نحو الذهاب إلى سلام لا تتوافر له أي شروط موضوعية مع عرقلة ميليشيا الحوثي وداعميها في طهران لكل الجهود.

وشدد مجلس الوزراء على أن المعركة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية مصيرية ووجودية ولا مجال أمام الشعب اليمني إلا الانتصار فيها، منوهًا بما تقدمه مأرب وغيرها من المحافظات من نموذج في الصمود في هذه المعركة، مؤكدًا أن تضع في أولى أولوياتها دعم هذه المعركة حتى استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.

يُذكر أن الميليشيا الحوثية بعد أن تكبّدت خسائر كبيرة على يد الجيش اليمني في جبهات القتال، لجأت إلى أساليب إرهابية معهودة، حيث استهدفت مدينة مأرب المكتظّة بالسكان والنازحين بصاروخ باليستي وطائرة مسيّرة انتحارية الأحد، ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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