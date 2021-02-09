خصومات تصل لـ50%.. عروض عيد الحب في عيادات التجميل

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy



كتبت-شيماء مرسي

تدخل مراكز التجميل في سباق تقديم عروض خصومات وتخفيضات أسعار بمناسبة "عيد الحب" الذي يحل يوم 14 نوفمبر من كل عام.

وترى العديد من السيدات في هذه التخفيضات فرصة مناسبة لها تسعى لاستغلالها، وفي التقرير نستعرض لكم أبرز أسعار عروض مراكز التجميل.

Clinica Joelle Egypt :

- فيلر الشفايف وتبييض الأسنان بسعر 4400 بدلا من 6300 جنيها.

- 30 % خصم على إزالة الشعر للجسم بالكامل + جلسة تنظيف وتلميع الأسنان مجانا.

- جلسة هيدرافيشال بسعر 1900 بدلا من 2800 جنيه.

- جلسة تنظيف وتلميع الأسنان بـ1000 جنيه.

مركز واي كيكي:

- جلسة بلازما بـسعر 350 بدلا من 450 جنيها.

- جلسة ديرما بن بـسعر 300 بدلا من 400 جنيها.

- جلسة شد الجفون بـسعر 1000 + جلسة تقشير هدية.

- جلسة ديرما فيلر بـسعر 600 بدلا من 1000 جنيه.

- جلسة التقشير الكيميائي بـسعر 250 بدلا من 400 جنيه.

- جلسة إزالة حب الشباب 400 بدلا من 600 جنيه.

- فيلر نضارة بـ1500 بدلا من 2200 جنيه.

- إزالة الحسنات والزوائد الجلدية بــ300 بدلا من 800 جنيه.

Brightness Clinic:

2 جلسة بكيني + إندر ارم + لاين + موستاج بسعر 600 جنيه.

جلسة بكيني لاين + اندر ارم + موستاچ + نصف الايد بسعر 600 جنيه.

جلسة بكيني + اندر ارم بسعر 600 جنيه.

جلسة بكيني + لاين بسعر 600 جنيه.

جلسة الوجه + الرقبة بسعر 600 جنيه.

جلسة بكيني بسعر 600 جنيه.

جلسة بكيني + اندر ارم + جلسة وجه بـ600.

جلسة نصف اليد+ موستاچ بسعر600 جنيه.

جلسة الايد كاملة + موستاچ بسعر 600 جنيه.

جلسة نصف الرجل+ موستاچ بسعر 600 جنيه.

2 جلسة جسم كامل بسعر 4500 جنيه.

2جلسة بلازما بسعر 600 جنيه.

جلسة تقشير جرين بيل لنضارة البشرة وإزالة أثار الحروق بسعر 600 جنيه.

2جلسة ديرما بالميزوثيرابى بسعر 800 جنيه.

3جلسات تنظيف بشرة بسعر 600.

جلسة الفركشنال ليزر بسعر 750.

2جلسة ليزر كربونى بـ700 جنيه.

جلسة الهايفو بسعر 1500 جنيها.

حقنة بوتوكس بسعر 1500 جنيها.

حقنة فيلر بسعر 2500 جنيها.

Angel Clinic:

خصومات تصل إلى 50% على:

- إزالة الشعر بالليزر.

-الهيدرافيشيال.

-كورس علاجى للشعر.

-إزالة آثار الحبوب والندبات.

-البوتكس والفيلر.

-الدرمابن.

-التقشير.

-البلازما.

-الميزوثيرابى.