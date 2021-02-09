أخبار عاجلة

هذه الأخطاء تتسبب بتفاقم مشكلة البثور على بشرتك -
اليوم.. محاكمة أسامة الشيخ و3 آخرين في قضية الكسب غير المشروع -
حب وخيانة.. القصة الكاملة لانتحار طبيب في النيل حاملا بوكيه ورد بالدقهلية -
هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
درون "مجهولة" تستهدف شحنة أسلحة لميليشيات إيرانية بسوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

البيت الأبيض يعلن عن تعزيز شحنات اللقاحات وزيادة مواقع توزيعها

Print
البيت الأبيض يعلن عن تعزيز شحنات اللقاحات وزيادة مواقع توزيعها البيت الأبيض يعلن عن تعزيز شحنات اللقاحات وزيادة مواقع توزيعها

مصراوي Masrawy

10:37 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

واشنطن - (د ب أ)

قال مستشار البيت الأبيض جيف زينتس، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن سوف تزيد شحنات اللقاح الأسبوعية للولايات إلى 11 مليونًا من 10.5 مليون وستطلق برنامج تلقيح خلال المراكز الصحية المجتمعية في كل ولاية ومنطقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن زينتس قوله في إفادة صحفية إن الإدارة ستبدأ في شحن الجرعات إلى المراكز في الأسبوع المقبل. وسيشمل هذا ما مجموعه مليون جرعة تكفي لتلقيح 500 ألف شخص، حيث يتم تكثيف البرنامج في الأسابيع المقبلة. ولم يتضح على الفور الجدول الزمني لتلك الشحنات.

وتعد المراكز المجتمعية وسيلة مهمة لتوصيل الجرعات إلى المجتمعات التي يصعب الوصول إليها.

وقالت مارسيلا نونيز سميث، التي تشغل منصب رئيسة فريق بايدن المعني بالعدالة الصحية فيما يرتبط بفيروس كورونا، إن الإنصاف هو هدفنا هنا، هذا الجهد الذي يركز على التخصيص المباشر لمراكز الصحة المجتمعة يهدف إلى التواصل مع هؤلاء السكان الذين يصعب الوصول إليهم في أنحاء البلاد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

تحافظ على المواطنين.. الجالية المصرية بالسعودية تشيد بتمديد الإجراءات الاحترازية

تحافظ على المواطنين.. الجالية المصرية بالسعودية تشيد بتمديد الإجراءات الاحترازية

شبكة عيون الإخبارية