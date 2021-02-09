أخبار عاجلة

هذه الأخطاء تتسبب بتفاقم مشكلة البثور على بشرتك -
اليوم.. محاكمة أسامة الشيخ و3 آخرين في قضية الكسب غير المشروع -
حب وخيانة.. القصة الكاملة لانتحار طبيب في النيل حاملا بوكيه ورد بالدقهلية -
هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
درون "مجهولة" تستهدف شحنة أسلحة لميليشيات إيرانية بسوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الرياض.. إغلاق 118 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال 24 ساعة

Print
نفّذ مراقبو الأمانة 5,058 جولة رقابية شملت مختلف الأنشطة التجارية

الرياض.. إغلاق 118 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال 24 ساعة

أغلقت أمانة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، 118 منشأة تجارية لمخالفتها الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة لمنع انتشار المستجد، وذلك ضمن جولاتها الرقابية المكثفة انطلاقاً من حرصها على سلامة السكّان.

وتفصيلاً، نفّذ مراقبو الأمانة 5,058 جولة رقابية شملت مختلف الأنشطة التجارية خلال الـ24 ساعة الماضية، ورصدوا خلالها 661 مخالفة، تمثلت في التجمعات المتجاوزة للأعداد المسموح بها سواءً للزبائن أو العاملين، وعدم استخدام مقياس كشف الحرارة، والتهاون في ارتداء الكمامات، وغياب التجهيزات الوقائية اللازمة، وعدم وضع الإرشادات.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية اليومية، وتطبيقها للعقوبات النظامية على كافة المنشآت التجارية المخالفة للضوابط والاشتراطات الصحية، مشددة على ضرورة الالتزام بالتوجيهات من قبل الجميع.

وتأتي الجولات الرقابية متكاملة مع مباشرة الأمانة لبلاغات السكّان الواردة على هاتف 940، مثمنة دورهم البارز ومشاركتهم في حماية المجتمع من خلال التبليغ عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية.

الرياض.. إغلاق 118 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال 24 ساعة

الرياض.. إغلاق 118 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال 24 ساعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وفاة نائب لبناني إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا

وفاة نائب لبناني إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا

الجزائر تسجل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

الجزائر تسجل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

الجزائر تسجل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

الجزائر تسجل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

تسجيل 16 وفاة و 1855 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 16 وفاة و 1855 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

شبكة عيون الإخبارية