خبير تقني: أجهزة الجوال ستختفي تمامًا خلال 10 سنوات وتحل محلها "الملبوسة"

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"السبع" أكد لبرنامج ياهلا أنه سيكون لها تأثير في حياتنا في المستقبل

كشف عبدالله السبع خبير ومحرر تقني أن أجهزة الجوال ستختفي تمامًا خلال 10 سنوات، وسوف تحل محلها "الأجهزة الملبوسة".

وقال "السبع" خلال مداخلته في برنامج ياهلا على قناة روتانا خليجية إن المساعد الشخصي والأجهزة الملبوسة كالنظارات والساعات الذكية سوف تكون لها مستقبل في حياتنا ولكن نحن لا نتصور ولو قلنا قبل عشر سنوات سوف نمتلك أجهزة جوال نتصل فيه ونصور وتشارك أصدقاءك وتتواصل معهم وهم في أقاصي الدنيا لم نكن نصدق وصول هذه التقنية لذلك في المرحلة الحالية لا نصدق بأن هناك تقنية غير الجوال الذي نستخدمه الآن ولا نتخيله.

وأشار إلى أن تحليلي وتوقعي يأتي من خلال ما نقرأ بعزم الشركات في تطوير الأجهزة الملبوسة وإيجاد بدائل وتنافس بين تلك الشركات وهم يرون بأن الأجهزة القابلة لطي هي المستقبل مما تمتلكه بأن تكون بديل الكمبيوتر ولكن المستقبل الذي أشاهده هي تطوير الأجهزة الملبوسة مثلاً الآن الساعة الذكية التي تستخدم وبالمكان أن تتصل بها وتتواصل في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تستخدم لقياس الحرارة والضغط وتخطط القلب وبالتالي ستكون الأجهزة الملبوسة لها تأثير في حياتنا في المستقبل أما بالنسبة للنظارة الذكية لم تتضح الرؤية وستكون لها مستقبل عند وجود مركبات ذاتية القيادة لتتمكن من استخدام النظارة بمواصفات الجوال نفسها.

‏وتابع أن الإنترنت سيكون هو حياتك في المستقبل وسيتحكم في كل أرجاء منزلك، وحجم التغيرات المتوقعة في حياتنا المستقبلية لا يمكن أن يستوعبها العقل البشري حاليًا.

وقال إن حياتنا ستتغير تمامًا مع الذكاء الاصطناعي، وارتباطنا به في المستقبل سيكون مثل ارتباطنا بالكهرباء اليوم لأن الذكاء الاصطناعي سوف يتنبأ الشخص ماذا يحتاج وممكن وجوده بأن يؤثر على الوظائف ولكن لكل تقنية لها سلبيات وإيجابيات.

وأختتم بأن مشاكل التقنية راح تكون كبيرة ونحن مقبلون بسبب دخول إنترنت الأشياء في حياتنا وأنصح بعدم الاستعجال في الاستثمار في التقنية وشراءها أو اقتناءها والآن أسعارها مرتفعة ولكن سوف تنخفض في المستقبل القريب بسبب تعدد الخيارات والأشياء التي نجربها الآن سوف تتغير بشكل مختلف في المستقبل .