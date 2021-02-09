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بايدن: لا أركز على محاكمة ومجلس الشيوخ سيدير الأمر بشكل جيد

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بايدن: لا أركز على محاكمة ترامب ومجلس الشيوخ سيدير الأمر بشكل جيد بايدن: لا أركز على محاكمة ومجلس الشيوخ سيدير الأمر بشكل جيد

مصراوي Masrawy

10:15 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لا يركز على محاكمة سلفه دونالد ، المنعقدة في مجلس الشيوخ مساء اليوم.

وذلك ردًا على سؤال لشبكة "سي إن إن" ، وقال بايدن، إن مجلس الشيوخ لديه وظيفته، وإن على وشك البدء، وأنه متأكد من أن أعضاء المجلس سيديرون أنفسهم بشكل جيد.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، قالت أمس الاثنين، إن جدول أعمال الرئيس الأمريكي جو بايدن ملئ بالترتيبات، مضيفة أنه لن يكون لديه متسع من الوقت لمتابعة جلسات عزل الرئيس السابق دونالد ترامب، وأنه سيدعو أمر الإجراءات وآلية المحاكمة لأعضاء الكونجرس.

وأشارت ساكي، إلى أن الرئيس الأمريكي وإدارته مستمرون في التواصل مع نواب مجلسي النواب والشيوخ، حول ضرورة العمل بسرعة على خطة الإغاثة المقترحة، مضيفة أن إدارة الرئيس تتواصل مع الحزبين وحاكمي الولايات والمسؤولين المحليين المنتخبين والمجتمع الأمريكي ككل، لتوضيح أهمية إنجاز هذه الخطة.

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