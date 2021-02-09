★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لا يركز على محاكمة سلفه دونالد ترامب، المنعقدة في مجلس الشيوخ مساء اليوم.

وذلك ردًا على سؤال لشبكة "سي إن إن" الإخبارية، وقال بايدن، إن مجلس الشيوخ لديه وظيفته، وإن على وشك البدء، وأنه متأكد من أن أعضاء المجلس سيديرون أنفسهم بشكل جيد.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، قالت أمس الاثنين، إن جدول أعمال الرئيس الأمريكي جو بايدن ملئ بالترتيبات، مضيفة أنه لن يكون لديه متسع من الوقت لمتابعة جلسات عزل الرئيس السابق دونالد ترامب، وأنه سيدعو أمر الإجراءات وآلية المحاكمة لأعضاء الكونجرس.

وأشارت ساكي، إلى أن الرئيس الأمريكي وإدارته مستمرون في التواصل مع نواب مجلسي النواب والشيوخ، حول ضرورة العمل بسرعة على خطة الإغاثة المقترحة، مضيفة أن إدارة الرئيس تتواصل مع الحزبين وحاكمي الولايات والمسؤولين المحليين المنتخبين والمجتمع الأمريكي ككل، لتوضيح أهمية إنجاز هذه الخطة.