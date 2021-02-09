أخبار عاجلة

هذه الأخطاء تتسبب بتفاقم مشكلة البثور على بشرتك -
اليوم.. محاكمة أسامة الشيخ و3 آخرين في قضية الكسب غير المشروع -
حب وخيانة.. القصة الكاملة لانتحار طبيب في النيل حاملا بوكيه ورد بالدقهلية -
هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
درون "مجهولة" تستهدف شحنة أسلحة لميليشيات إيرانية بسوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

واشنطن: التصريحات عن عزم إيران امتلاك سلاح نووي مثيرة للقلق

Print
واشنطن: التصريحات عن عزم إيران امتلاك سلاح نووي مثيرة للقلق واشنطن: التصريحات عن عزم إيران امتلاك سلاح نووي مثيرة للقلق

مصراوي Masrawy

10:12 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

وكالات

أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، مساء الثلاثاء، أن واشنطن أخذت علمًا بتصريحات وزير المخابرات الإيراني حول إمكانية اللجوء إلى تصنيع سلاح نووي.

وقال برايس في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، إن التصريحات الإيرانية عن عزم طهران امتلاك سلاح نووي إذا استمرت الضغوط عليها مثيرة للقلق.

وتابع أن عليهم التشاور مع شركائهم وحلفائهم قبل بلورة السياسات أو أي خطوة جديدة بشأن إيران وكوريا الشمالية.

وأكد أن بلاده ستستخدم أدوات للحد من قدرة إيران على تطوير تقنيات الصواريخ الباليستية وعلى نقلها لدول أخرى.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

تحافظ على المواطنين.. الجالية المصرية بالسعودية تشيد بتمديد الإجراءات الاحترازية

تحافظ على المواطنين.. الجالية المصرية بالسعودية تشيد بتمديد الإجراءات الاحترازية

شبكة عيون الإخبارية