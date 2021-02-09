أخبار عاجلة

هذه الأخطاء تتسبب بتفاقم مشكلة البثور على بشرتك -
اليوم.. محاكمة أسامة الشيخ و3 آخرين في قضية الكسب غير المشروع -
حب وخيانة.. القصة الكاملة لانتحار طبيب في النيل حاملا بوكيه ورد بالدقهلية -
هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
درون "مجهولة" تستهدف شحنة أسلحة لميليشيات إيرانية بسوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

البرلمان العربي يرحب بتشكيل السودانية الجديدة

Print
البرلمان العربي يرحب بتشكيل الحكومة السودانية الجديدة البرلمان العربي يرحب بتشكيل السودانية الجديدة

مصراوي Masrawy

10:03 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

- (أ ش أ)

رحب السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بخطوة تشكيل السودانية الجديدة والتي اعتمدها مجلس السيادة الانتقالي السوداني وتضم 26 حقيبة وزارية.
وأشاد رئيس البرلمان العربي، في بيان صدر مساء اليوم الثلاثاء، بهذه الخطوة باعتبارها ستساهم في استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية ومسيرة السلام في السودان، داعياً الدول العربية ودول العالم إلى الانفتاح الكامل في علاقاتها مع جمهورية السودان، وتعزيز هذه العلاقات على كافة المستويات، بما يصب في صالح تعزيز الأمن والاستقرار على أراضيها.
وجدًّد رئيس البرلمان العربي التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن الدعم التام والمتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمن السودان واستقراره، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني نحو السلام والتنمية والازدهار.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

رئيس الحكومة اللبناني: لو عدت سنة إلى الوراء، لخيرت الطبقة السياسية بيني وبين رياض سلامة

رئيس الحكومة اللبناني: لو عدت سنة إلى الوراء، لخيرت الطبقة السياسية بيني وبين رياض سلامة

شبكة عيون الإخبارية