أخبار عاجلة

هذه الأخطاء تتسبب بتفاقم مشكلة البثور على بشرتك -
اليوم.. محاكمة أسامة الشيخ و3 آخرين في قضية الكسب غير المشروع -
حب وخيانة.. القصة الكاملة لانتحار طبيب في النيل حاملا بوكيه ورد بالدقهلية -
هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
درون "مجهولة" تستهدف شحنة أسلحة لميليشيات إيرانية بسوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مستشار النمسا: لقاح "استرازينكا" محدودة الفاعلية في علاج سلالة جنوب إفريقيا

Print
مستشار النمسا: لقاح "استرازينكا" محدودة الفاعلية في علاج سلالة جنوب إفريقيا مستشار النمسا: لقاح "استرازينكا" محدودة الفاعلية في علاج سلالة جنوب إفريقيا

مصراوي Masrawy

10:02 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

النمسا - (أ ش أ)

أكد المستشار النمساوي سباستيان كورتس، أن تواجه تحديات واسعة للسيطرة على طفرات من بريطانيا العظمى وجنوب إفريقيا والتي تعد أسرع وأخطر في انتشار العدوى، موضحًا أن لقاح "استرازينكا" ثبت أنه محدودة الفاعلية في مواجهة طفرة جنوب إفريقيا من الوباء وهو ما يفرض المزيد من الأعباء على القطاع الطبي في البلاد.

وقال المستشار النمساوي، في تصريح اليوم الثلاثاء، إنه يجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا للحد من الطفرات على المستوى الإقليمي ووقف انتشارها السريع، مشيرًا إلى أنه تقرر اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل إلزام جميع الأشخاص الذين يغادرون ولاية تيرول بتقديم اختبار كورونا سلبي.

كانت الحكومة النمساوية أعلنت، في وقت سابق عزل ولاية تيرول الشهيرة عالميًا برياضة التزلج، بعد اكتشاف عشرات الحالات من الإصابة بفيروس كورونا المتحور "سلالة جنوب إفريقيا".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

وفاة نائب لبناني إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا

وفاة نائب لبناني إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

الجزائر تسجل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

الجزائر تسجل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

شبكة عيون الإخبارية