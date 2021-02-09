الشرطة النرويجية تنتشل جثتين في موقع انهيار أرضي

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

ستوكهولم - (د ب أ)

قالت الشرطة النرويجية اليوم الثلاثاء، إنها انتشلت جثتي اثنين من الضحايا الثلاثة المفقودين في موقع الانهيار الأرضي الكبير الذي وقع بجنوب البلاد في أواخر ديسمبر الماضي.

وجاء في بيان للشرطة أن الكلاب البوليسية حددت مكان الجثتين.

ولقي 10 أشخاص حتفهم إثر الانهيار الأرضي الذي وقع في 30 ديسمبر في بلدة أسك الصغيرة شمال أوسلو.

وذكرت الشرطة أن الجثتين اللتين تم العثور عليهما اليوم الثلاثاء لم يتم التعرف عليها بعد.

وتردد في وقت سابق أن الجثث الثلاث المفقودة كانت لامرأتين وفتاة 13 عامًا.

وشكل الطقس الشتوي وظروف الأرض غير المستقرة وكميات هائلة من الحطام صعوبات أمام تنفيذ عملية البحث.