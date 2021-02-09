أخبار عاجلة

هذه الأخطاء تتسبب بتفاقم مشكلة البثور على بشرتك -
اليوم.. محاكمة أسامة الشيخ و3 آخرين في قضية الكسب غير المشروع -
حب وخيانة.. القصة الكاملة لانتحار طبيب في النيل حاملا بوكيه ورد بالدقهلية -
هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
درون "مجهولة" تستهدف شحنة أسلحة لميليشيات إيرانية بسوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

الأردن: اجتماع الجامعة العربية وفر أرضية للتقدم للأمام في القضية الفلسطينية

Print
الأردن: اجتماع الجامعة العربية وفر أرضية للتقدم للأمام في القضية الفلسطينية الأردن: اجتماع الجامعة العربية وفر أرضية للتقدم للأمام في القضية الفلسطينية

مصراوي Masrawy

09:47 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

الأردن - (أ ش أ)

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن اجتماع الجامعة العربية انعقد بمبادرة أردنية - مصرية مشتركة، ووفر أرضية ننطلق منها في حوارنا مع الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والرباعية الدولية والمجتمع الدولي من أجل أن نتقدم إلى الأمام حول القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في تصريح صحفي مشترك مع وزيرة خارجية إندونيسيا رينتو مارسودي اليوم الثلاثاء نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، وناقش بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية والجهود المستهدفة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين.

وأوضح الصفدي، أن الجانبين متفقان على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والأساسية، وأن السلام لن يتحقق دون حلها على أساس حل الدولتين، مشيرًا إلى أنه أطلع مارسودي على مخرجات لقاء وزراء الخارجية العرب بالقاهرة أمس، والتي كانت إيجابية وعكست الموقف العربي الموحد فيما يتعلق بثوابت الحل، وثوابت الموقف العربي التي تشكل أيضا ثوابت الموقف الإسلامي.

وأكد وزير خارجية الأردن، أن ثمة فرصة لإيجاد أفق أفضل مع تولي إدارة أمريكية جديدة مسؤوليتها، مشيرًا إلى أن التصريحات التي خرجت عن هذه الإدارة إيجابية، وتوضح بشكل صريح أنها تريد إيجاد البيئة التي تتيح التقدم نحو إجراء مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام، مشددًا على الأردن سيعمل معها لضمان الوصول إلى السلام العادل والشامل الذي يحقق الاستقرار والأمن الحقيقيين في المنطقة.

من جانبها، أشارت مارسودي إلى أنها تابعت الاجتماع الذي عُقد في القاهرة أمس، مؤكدةً أن أندونيسيا أظهرت الدعم القوي لموقف الجامعة العربية من القضية الفلسطينية"، مشيرة إلى أنها ستلتقي غدا وزير الخارجية الفلسطيني، وإلى أن دعم بلادها للقضية الفلسطينية غير محدود.

كما أكدت مارسودي عمق العلاقات الثنائية مع الأردن، مشيرة إلى أنها علاقات شاملة ليست فقط على المستوى الحكومي بل أيضا على مستوى الأعمال والبرلمان والمستوى الشعبي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

تحافظ على المواطنين.. الجالية المصرية بالسعودية تشيد بتمديد الإجراءات الاحترازية

تحافظ على المواطنين.. الجالية المصرية بالسعودية تشيد بتمديد الإجراءات الاحترازية

شبكة عيون الإخبارية