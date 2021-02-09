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العاصمة الروسية تخفف قيود كورونا

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العاصمة الروسية تخفف قيود كورونا العاصمة الروسية تخفف قيود كورونا

مصراوي Masrawy

09:24 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

- (أ ش أ)

أعلنت سلطات العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء، رفع بعض القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا في مكاتب الأحوال المدنية وقاعات حفلات الزفاف.

وقالت أناستاسيا راكوفا نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية - في بيان بثته قناة "روسيا اليوم" اليوم الثلاثاء، إن تحسن الوضع الوبائي في المدينة قد سمح للسلطات بالبدء في التخفيف التدريجي للقيود التي تم فرضها سابقا بسبب الوباء، بما في ذلك إعادة مكاتب تسجيل الأحوال المدنية وقاعات حفلات الزفاف إلى عملها الطبيعي.

وأوضحت المسؤولة أن الحديث يدور عن إلغاء التسجيل المسبق للراغبين في زيارة المكاتب والقاعات المذكورة، ورفع تقييد عدد الضيوف في مراسم تسجيل الزواج بخمسة أشخاص فقط.

مع ذلك أشارت راكوفا، إلى أن ارتداء القفاز الواقي والكمامة يبقى إلزاميا أثناء هذه المراسم، شأنه شأن الالتزام بالتباعد الجسدي والذي لا بد من أخذه بعين الاعتبار عند تحديد عدد الضيوف.

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مصراوي Masrawy

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