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اليمن: الحوثيون استهدفوا مأرب بـ 8 صواريخ باليستية خلال 48 ساعة

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اليمن: الحوثيون استهدفوا مأرب بـ 8 صواريخ باليستية خلال 48 ساعة اليمن: الحوثيون استهدفوا مأرب بـ 8 صواريخ باليستية خلال 48 ساعة

مصراوي Masrawy

09:19 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

اليمن - (أ ش أ)

أعلن مصدر أمني يمني، استهداف ميليشيا الحوثي لأحياء سكنية في مدينة مأرب المكتضة بالنازحين بصاروخين باليستيين خلال الـ12 ساعة الماضية، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في المنازل، وإثارة الهلع بين المدنيين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر أمني قوله، إن ميليشيا الحوثي أطلقت مساء اليوم الثلاثاء، صاروخين سقطا في مناطق خالية بجوار المباني السكنية وتسببت في أضرار مختلفة للمباني وهلع السكان؛ ليرتفع عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها الميليشيا خلال الـ 48 ساعة الماضية إلى 8 صواريخ تسببت في مقتل 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين، إلى جانب إرسال عدد من الدرونز المفخخة على المدينة تم إسقاط اثنتين منها.

وأضاف المصدر أن إطلاق الصواريخ يتزامن مع تصعيد عسكري واسع تجاه محافظة مأرب في كافة محاور القتال، منذ يوم الأحد الماضي، عقب التلويح برفع اسمها من قائمة الإرهاب من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة، لإعطاء فرصة لتحقيق السلام، وردا على دعوات الوقف الشامل لإطلاق النار من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وتأكيدا منها على استمرارها في أعمال العنف والإرهاب وتنفيذ المخطط الإيراني الذي يستهدف زعزعة الاستقرار بالمنطقة.

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