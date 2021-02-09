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المبعوث الأممي يؤكد التزام الأمم المتحدة باستقرار ليبيا وازدهارها وسيادتها ووحدتها

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المبعوث الأممي يؤكد التزام الأمم المتحدة باستقرار ليبيا وازدهارها وسيادتها ووحدتها المبعوث الأممي يؤكد التزام الأمم المتحدة باستقرار ليبيا وازدهارها وسيادتها ووحدتها

مصراوي Masrawy

09:16 م الثلاثاء 09 فبراير 2021


طرابلس - (د ب أ)

واصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، اليوم الثلاثاء اتصالاته مع المسؤولين في ليبيا وذلك عقب مكالمات هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير الخارجية محمد سيالة يوم أمس الأول.

فقد أجرى محادثات هاتفية مع المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، ناقشا فيها الوضع الحالي في أعقاب اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا، وكيفية المضي قدماً بما في ذلك عقد جلسة لمجلس النواب في القريب، وفقا لما جاء في بيان لبعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

كما أجرى كوبيش محادثات هاتفية مع محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي المكلف، وعبد الحميد محمد دبيبة، رئيس الوزراء المكلف. وتمت مناقشة سبل المضي قدما لضمان انتقال سلس للسلطة إلى السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة الجديدة.

وأشار المبعوث الخاص إلى نية رئيس الوزراء المكلف تشكيل حكومة شاملة وواسعة التمثيل ضمن الإطار الزمني المحدد في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، والتي ستعكس غنى وتنوع المجتمع الليبي بكل مكوناته، بما في ذلك النساء والشباب، وتكون قادرة على معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً في ليبيا بما في ذلك تقديم الخدمات للشعب على أساس عادل ومنصف وتحقيق المصالحة الوطنية. كما أنه من المهم للغاية بالنسبة للحكومة والشعب التحضير للانتخابات الوطنية وإجرائها في 24 ديسمبر 2021، وفقًا للبيان.

وشدد السيد كوبيش على التزام الأمم المتحدة باستقرار ليبيا وازدهارها وسيادتها ووحدتها، والبناء على الزخم الذي أفرزته التطورات الإيجابية التي تحققت في الأشهر الماضية في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار بجهود ومسارات ليبية القيادة والملكية.

وأضاف البيان أن كوبيش واصل مكالماته الهاتفية وعبر الاتصال المرئي للتواصل مع ممثلين رفيعي المستوى من البلدان الإقليمية وعلى نطاق أوسع مع المجتمع الدولي.

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