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تسمم 15 شخصًا تناولوا طعمية فاسدة بسوهاج

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تسمم 15 شخصًا تناولوا طعمية فاسدة بسوهاج تسمم 15 شخصًا تناولوا طعمية فاسدة بسوهاج

مصراوي Masrawy

09:15 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أصيب 15 شخصًا بتسمم، اليوم الثلاثاء، إثر تناولهم وجبة طعمية فاسدة، في مركز أخميم في محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة أخميم إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول كل من "رضا. ه" 64 عامًا، "فاطمة. ن" 35 عامًا، "محمد. ع" 8 أعوام وأشقائه "مازن" البالغ من العمر عامين، "منة" 6 أعوام، "مي" 8 أعوام ، "ملك" 3 أعوام، "هبة. خ" 32 عامًا، "يوسف. م" 8 أعوام، "خلف الله. م" 5 أعوام، "مودة. م" 3 أعوام، "ياسمين. ع" 9 أعوام، وشقيقاتها "غادة" 5 أعوام، "رحمة" 3 أعوام، "يارا" 6 أعوام، وجميعهم من أسرة واحدة، ويقيمون بناحية قرية الأحايوة شرق دائرة المركز، مصابين بإعياء وقيئ مستمر.

أفاد المصابون الأول والثاني والثامنة بحدوث إصابتهم عقب تناولهم طعام منزلي فاسد "طعمية". وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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