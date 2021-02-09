أخبار عاجلة

هذه الأخطاء تتسبب بتفاقم مشكلة البثور على بشرتك -
اليوم.. محاكمة أسامة الشيخ و3 آخرين في قضية الكسب غير المشروع -
حب وخيانة.. القصة الكاملة لانتحار طبيب في النيل حاملا بوكيه ورد بالدقهلية -
هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
درون "مجهولة" تستهدف شحنة أسلحة لميليشيات إيرانية بسوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"آل شريم": أمير عسير ووزير التعليم وجَّها بتعويض الطلاب عن حصصهم المفقودة

Print
"آل شريم": أمير عسير ووزير التعليم وجَّها بتعويض الطلاب عن حصصهم المفقودة "آل شريم": أمير عسير ووزير التعليم وجَّها بتعويض الطلاب عن حصصهم المفقودة
تجاوبًا وتعقيبًا على انقطاع الكهرباء وحرمان خمسة منهم في قرى محايل

أكد مدير تعليم محايل عسير توجيه أمير المنطقة ووزير التعليم بتعويض الطالب عن أي حصة دراسية فُقدت، سواء كانت لأسباب تقنية في منصّة مدرستي، أو لعطل في شبكات الكهرباء والاتصالات أو لظروف جوية، في الأيام التي تليها.

جاء ذلك في تعقيب لتعليم محايل عسير على الخبر المنشور في "سبق" بعنوان: (انقطاع الكهرباء يحرم طلاب 5 قرى بمحايل من الدراسة).

وقال لـ"سبق" منصور بن عبدالله آل شريم مدير تعليم محايل عسير: "بتوجيه ودعم ومتابعة أمير المنطقة الذي يؤكد دومًا على بذل كافة الجهود لتوفير فرص متكافئة لجميع فئات الطلاب والطالبات دون استثناء لاستكمال مسيرتهم التعليمية والإسهام في مسيرة التنمية في وطننا المعطاء، وبدعم مباشر من وزير التعليم الذي يولي الطالب أهمية كبرى ويجعله محور خطط الوزارة وعملياتها التطويرية.. يتم تعويض الطالب عن أي حصة دراسية فُقدت، سواء كانت لأسباب تقنية في منصة مدرستي أو لعطل في شبكات الكهرباء والاتصالات، أو لظروف جوية في الأيام التي تليها من خلال الدروس الفردية والجماعية أو المهمات الأدائية.

أضاف: تم التأكيد على ذلك كموجّه أساس ضمن مؤشرات الأداء التشغيلية لكافة مكاتب التعليم والأقسام المنضوية تحت مظلة إدارة تعليم محايل عسير ضمن خطة متكاملة لقياس ومعالجة الفاقد التعليمي؛ لضمان استمرارية الرحلة التعليمية لجميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية في ظل الدعم غير المحدود الذي تلقاه كافة قطاعات التعليم من لدن القيادة الرشيدة حفظها الله ورعاها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شرطة جدة تقبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا سرقات عدة من المنازل

شرطة جدة تقبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا سرقات عدة من المنازل

بالفيديو.. مزارع سوداني يصطاد تمساحًا عملاقًا التهم شخصَيْن

بالفيديو.. مزارع سوداني يصطاد تمساحًا عملاقًا التهم شخصَيْن

"التحالف": اعتراض وتدمير مسيَّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه السعودية

"التحالف": اعتراض وتدمير مسيَّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه السعودية

أهالي قرية ثجر الأسفل بتثليث يشكون من ضعف شبكات الاتصالات

أهالي قرية ثجر الأسفل بتثليث يشكون من ضعف شبكات الاتصالات

شبكة عيون الإخبارية