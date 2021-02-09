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"تعليم الليث" يستعرض نتائج اختبارات القدرات العامة لطلاب وطالبات الثانوية

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"تعليم الليث" يستعرض نتائج اختبارات القدرات العامة لطلاب وطالبات الثانوية "تعليم الليث" يستعرض نتائج اختبارات القدرات العامة لطلاب وطالبات الثانوية
"الحازمي": تنفيذ مشروع "الفهم القرائي" لرفع كفاءة معلمي اللغة العربية

عقد مدير ‎التعليم بمحافظة الليث زكي بن رزيق الحازمي، وبحضور المساعد للشؤون التعليمية (بنين) محمد بن أحمد النعيري، والمساعدة للشؤون التعليمية (بنات) هدية محمد البركاتي، اجتماعاً اليوم، بعدد من القيادات التعليمية (بنين - بنات )، تم خلاله مناقشة العديد من الموضوعات التربوية والتعليمية ومن أبرزها: - سير تنفيذ الاختبارات المحاكية للصف الرابع. - مشروع الفهم القرائي، كما استعرض نتائج اختبارات القدرات العامة لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية.

وصرح "الحازمي" أن إدارة التعليم قد بدأت في تنفيذ اختبارات محاكية لاختبارات الدراسة الدولية (PIRLS) لجميع طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي، وذلك لقياس وتطوير مهارات الطلبة اللغوية عبر منصة «مدرستي»، ويأتي تنفيذ الاختبارات المحاكية في إطار تطبيق وزارة التعليم هذا العام 2021 الاختبار الدولي PIRLS؛ بهدف دعم السياسات والمشروعات والبرامج التي تسهم في رفع مستويات الطلبة.

فيما أكد "الحازمي" عزم الإدارة تنفيذ مشروع التدريب على إستراتيجيات تدريس الفهم القرائي، الذي يهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية أداء مشرفي ومعلمي اللغة العربية والصفوف الأولية، وكافة معلمي المواد الدراسية في المرحلة الابتدائية، لتمكين المعلمين والمعلمات من إكساب الطلاب مهارة الفهم القرائي، والوقوف على مستوياتهم بشكل أسبوعي عبر منصة «مدرستي».

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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