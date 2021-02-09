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"" سأل مساعديه عن احتمال تعرُّضه للملاحقة الجنائية بعد محاكمة العزل

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"ترامب" سأل مساعديه عن احتمال تعرُّضه للملاحقة الجنائية بعد محاكمة العزل "" سأل مساعديه عن احتمال تعرُّضه للملاحقة الجنائية بعد محاكمة العزل
يخشى توجيه اتهامات في مسائل غير اقتحام الكونجرس

نقلت "سي إن إن" عن مصدر مطلع اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد سأل مساعديه عن احتمال تعرضه للملاحقة الجنائية بعد انتهاء إجراءات محاكمة العزل بالكونجرس التي بدأت اليوم.

وذكر المصدر أن "ترامب" تواصل مع مستشاريه لمعرفة ما إذا كان سيواجه اتهامات في مسائل لا علاقة لها بحصار واقتحام الكونجرس في 6 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وردًّا على تقارير تفيد بأن الادعاء العام في جورجيا يحقق في مكالمة "ترامب" الهاتفية المثيرة للجدل مع سكرتير ولاية جورجيا براد رافنسبرغر، قال جيسون ميلر، مستشار "ترامب": "لم يكن هناك شيء غير لائق أو غير مرغوب فيه بشأن المكالمة بين الرئيس ترامب ورافنسبيرغر ومحامين من الجانبين".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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